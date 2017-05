Portugal quer ser "ponto de encontro" na Nova Rota da Seda -- Secretário de Estado da Internacionalização

Lusa 17 Mai, 2017, 07:27 | Mundo

"Propomos que seja incluída uma rota marítima até Sines e que a rota da seda terrestre ferroviária, que já vai de Chongqing até Madrid, vá um pouco mais e chegue a Sines", afirmou à Lusa, em Pequim, Costa Oliveira.

Divulgado em 2013 pelo Presidente chinês, Xi Jinping, a Nova Rota da Seda visa reativar a antiga via comercial entre a China e a Europa através da Ásia Central, África e sudeste Asiático.

Inclui uma malha ferroviária, portos e autoestradas, abrangendo 65 países e 4,4 mil milhões de pessoas, cerca de 60% da população mundial.

Até à data, a ligação ferroviária mais longa vai desde Chongqing, município no centro da China, até Madrid, atravessando o Cazaquistão, Rússia, Bielorrússia e Polónia, e entrando na Europa central através da Alemanha.

Portugal quer incluir no projeto uma rota atlântica, beneficiando do alargamento do canal do Panamá, que permite que as rotas do Extremo Oriente cheguem ao Oceano Atlântico, disse Jorge Costa Oliveira, que esta semana participou, em Pequim, num fórum internacional dedicado à iniciativa, onde estiveram 28 chefes de Estado.

"Essa rota tem um fundamento económico claro, que se estriba no grande potencial para os supercargueiros pós-Panamax passarem utilizar o canal do Panamá", explicou, referindo-se aos cargueiros que transportam até 400.000 toneladas de mercadorias.

O secretário de Estado admitiu que, para integrar Sines como o "ponto de encontro" entre as rotas terrestre e atlântica, Portugal precisa de uma linha ferroviária melhor do que a atual e que "potencie o escoamento de mercadorias, na direção do centro da Europa".

"Esse é o primeiro projeto que está em cima da mesa", avançou.

No domingo, o Presidente chinês anunciou que o país vai contribuir com 100.000 milhões de yuan (13.000 milhões de euros) adicionais para o Fundo da Rota da Seda, que financia projetos de infraestruturas, e providenciar ajuda, nos próximos três anos, no valor de 60.000 milhões de yuan (8.000 milhões de euros) a países em desenvolvimento e a organizações internacionais que participem na iniciativa.

Dois bancos chineses vão também oferecer empréstimos especiais de até 380.000 milhões de yuan (50.000 milhões de euros) para apoiar a Nova Rota da Seda.

A ideia é "complementar a falta de conetividade entre países" e gerar "novas formas" de olhar para o desenvolvimento, explicou à Lusa o analista chinês Gao Zhikai, antigo intérprete de Deng Xiaoping e mestre em Ciências Políticas pela Universidade de Yale.

Nesta lógica de conetividade entre países e continentes, impulsionada pela China, segunda maior economia mundial e principal potência comercial do planeta, Lisboa quer também "integrar o projeto de interconexão das redes elétricas portuguesa e do norte de África, através de Marrocos", disse Costa Oliveira.

"É importante que incluíssemos isto no projeto da Nova Rota da Seda, que é para poder beneficiar do fundo que, por exemplo, tem juros bonificados", disse.

Entre os países cujos presidentes participaram do fórum constam a Rússia, Turquia, Cazaquistão, Bielorrússia, Filipinas, Argentina ou Chile.

Espanha, Itália, Polónia, Malásia ou Mongólia enviaram os respetivos primeiros-ministros.

O secretário-geral das Nações Unidas, o português António Guterres, a diretora-geral do Fundo Monetário Internacional, Christine Lagarde, e o presidente do Banco Mundial, Jim Yong Kim, também participaram no evento.