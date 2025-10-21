Portugal relata "interesse de França" sobre interconexões elétricas à Península Ibérica

"A seguir ao apagão, em que também nós fomos ainda mais vocais do que costumávamos ser em relação às interconexões, houve um avanço muito importante do lado da França", disse hoje Maria da Graça Carvalho à agência Lusa.

"Conjuntamente com a Espanha, mas a Espanha também tem feito pressão para que isto aconteça, mas o avanço, a novidade, foi a França, que fez acordo com [...] o Banco Europeu de Investimento, um empréstimo unificado para [...] financiamento das interligações", indicou a ministra portuguesa da Energia, após ter participado numa reunião dos responsáveis europeus do Ambiente, no Luxemburgo.

Isto "mostra o interesse da França em acelerar este projeto", apontou Maria da Graça Carvalho.

A posição surge no dia em que o comissário europeu da Energia, Dan Jørgensen, instou os Estados-membros da UE a baixarem os impostos sobre a energia e a avançarem com interligações para baixar os preços das faturas energéticas.

O apagão na Península Ibérica em 28 de abril mostrou a importância de aumentar a resiliência da rede energética da UE, numa altura em que o território ibérico tem uma conectividade abaixo dos 3% com o resto da União.

O Governo português tem vindo a defender um aumento da interligação energética de Portugal com o resto da UE para 15% até 2030, através da construção de mais interligações.

O reforço das interligações energéticas entre Portugal e Espanha e a UE tem vindo a ser discutido há vários anos, mas devido ao ceticismo de França nunca avançou totalmente, apesar de ser importante para aumentar a segurança energética, reduzir a dependência dos combustíveis fósseis, diminuir os custos e facilitar a transição para as energias renováveis.

A Comissão Europeia partilha a opinião de Portugal sobre a necessidade de construir mais interconexões energéticas na UE, nomeadamente entre a Península Ibérica e o resto do bloco, e vai avançar com um plano de ação no outono enquanto tenta dialogar com França.

Numa carta hoje enviada aos ministros da Energia da UE, o comissário europeu da tutela, Dan Jørgensen, observou que "os preços continuam demasiado altos em comparação com os principais concorrentes", sendo este "um fardo", principalmente para os consumidores mais vulneráveis.

Uma das propostas do responsável é a redução dos impostos, que atualmente pesam até um terço da fatura energética: "Reduzi-los tem um impacto real e imediato, nomeadamente para as indústrias com uso intensivo de energia e para os consumidores vulneráveis. A Comissão fornecerá orientações e apoio sobre a forma como os Estados-membros podem avançar neste sentido, o que vos encorajo vivamente a explorar".

Além disso, para Dan Jørgensen, "as interconexões são fundamentais para garantir que todos possam ter acesso à energia ao melhor custo".

"Exorto-vos a melhorar a interligação com os vossos vizinhos. A Comissão apoiará este esforço através do pacote sobre redes e da iniciativa Autoestradas Energéticas", adiantou.

A Comissão Europeia vai propor a criação de autoestradas de energia para aumentar a interconexão, designadamente de eletricidade, na UE, esperando que Portugal e Espanha beneficiem de tais ligações por estarem isolados energeticamente.

Maria da Graça Carvalho adiantou à Lusa que Portugal está a "aumentar as interconexões" com Espanha e "está muito alinhado para participar nesta iniciativa" do executivo comunitário.