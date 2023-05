Portugal tem "muito peso" no Parlamento Europeu, diz Marcelo Rebelo de Sousa

O presidente da República considerou esta quarta-feira que Portugal "tem obviamente muito peso" no Parlamento Europeu através dos seus eurodeputados. "A presidente do Parlamento falou nisso claramente", disse Marcelo Rebelo de Sousa, à margem do hemiciclo em Estrasburgo no qual discursou sobre aos desafios da Europa.