No século XV, Portugal aventurou-se em mares nunca dantes navegados, estabelecendo laços comerciais com culturas distantes e diversas, derrubando barreiras ao comércio e criando a primeira verdadeira aldeia global. Hoje, na qualidade de Presidente da Comissão Europeia, sinto-me profundamente inspirada por este legado e pelos portugueses que encontro em posições de liderança ou outras, na UE e pelos quatro cantos do mundo.

Hoje celebramos os 40 anos da assinatura do Tratado de Adesão de Portugal e Espanha à Comunidade Europeia. Se é verdade que a adesão à União Europeia trouxe a Portugal um desenvolvimento económico e social decisivo, não é menos verdade que Portugal trouxe à Europa um sentido de comunidade, proximidade e solidariedade, o engenho de um povo que fez do Erasmus uma paixão, pioneiro nas energias limpas e com um novo olhar sobre o mar e a preservação dos oceanos.A alma portuguesa — feita de coragem, saudade e empreendedorismo — lembra-nos que os mares mais difíceis não se temem: navegam-se.Celebramos assim, com orgulho e alegria, os 40 anos da entrada de Portugal na nossa União Europeia e da nossa União Europeia em Portugal.”