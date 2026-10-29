Portugal vai abrir mais um consulado-geral no Brasil na cidade de Santos diz MNE

O anúncio foi feito pelo chefe da diplomacia portuguesa durante a sua audição regimental no parlamento, no âmbito da discussão do Orçamento do Estado de 2027.

"Vamos abrir mais um consulado-geral no Brasil. O consulado-geral de Santos. Fica garantido neste orçamento. Confirmo essa velha aspiração", declarou Paulo Rangel, sem precisar uma data específica.