Portugal vai condenar ataque israelita no Catar amanhã na ONU
Lusa
Portugal vai avançar com uma declaração própria de condenação ao ataque que Israel fez no Catar, na semana passada, quando o assunto for discutido amanhã nas Nações Unidas.
Declarações de Paulo Rangel esta tarde em Londres, depois de um encontro com a homóloga britânica, em que foi assinada a revisão do acordo de dupla tributação que o ministro considera importante para a comunidade portuguesa no Reino Unido, para os britânicos em Portugal e para o investimento.
O ministro dos Negócios Estrangeiros destaca a importância deste acordo no quadro pós-Brexit.