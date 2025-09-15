Portugal vai condenar ataque israelita no Catar amanhã na ONU

A revelação foi feita esta tarde pelo ministro dos Negócios Estrangeiros, Paulo Rangel, tendo sublinhado que sempre foi clara a posição de Portugal de condenação a Israel por esse ataque.

Declarações de Paulo Rangel esta tarde em Londres, depois de um encontro com a homóloga britânica, em que foi assinada a revisão do acordo de dupla tributação que o ministro considera importante para a comunidade portuguesa no Reino Unido, para os britânicos em Portugal e para o investimento.



O ministro dos Negócios Estrangeiros destaca a importância deste acordo no quadro pós-Brexit.