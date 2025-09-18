Português Alberto Carvalho vai liderar escolas em Los Angeles por mais quatro anos

A decisão do conselho de educação de Los Angeles acontece numa altura em que Alberto Carvalho tem reforçado a estratégia para manter as escolas fora das rusgas da agência de imigração ICE (Immigration and Customs Enforcement).

O português também liderou o distrito no rescaldo dos fogos que arrasaram várias comunidades e destruíram escolas em janeiro.

"O superintendente Carvalho mostrou uma liderança estável durante tempos desafiantes no distrito de Los Angeles", afirmou o presidente do conselho de administração do distrito escolar, Scott Schmerelson, após a votação.

"À medida que os desafios continuam, acreditamos que o seu mandato pode manter a tendência de subida do desempenho dos alunos e apreciamos a sua abertura a novas ideias com a visão e direção do conselho".

Os termos de renovação são os mesmos do contrato original, com compensação anual de 440 mil dólares. Carvalho disse que não haverá, nem aceitaria, um aumento da compensação.

O português afirmou sentir-se "profundamente honrado" pela confiança do conselho e a oportunidade de continuar o trabalho em Los Angeles, que começou em fevereiro de 2022 quando assumiu o cargo.

Desde essa altura, os estudantes do distrito escolar conseguiram o desempenho mais elevado da história dos testes SBA (Smarter Balanced Assessment), ultrapassando os níveis anteriores à pandemia.

Uma das escolas do distrito, Grover Cleveland Charter High School, foi considerada a melhor "magnet" do país (magnet são escolas com programas especializados de excelência em diversas áreas).

Especialista em finanças escolares, Carvalho conseguiu melhorar o crédito do distrito e revitalizou a Fundação de Educação de Los Angeles, com um fundo para ajudar famílias necessitadas que angariou 14 milhões de dólares (11,9 milhões de euros) desde o início do ano.

Mas é na questão da imigração que Alberto Carvalho se tem distinguido mais em 2025. Ele próprio imigrante, o responsável tem-se afirmado repetidamente contra a forma como a agência ICE tem conduzido rusgas em Los Angeles e delineou um plano para proteger os alunos dessas ações.

"O distrito Los Angeles Unified está unido na proteção de todos os estudantes e famílias durante este período de intensificação da fiscalização da imigração", disse à Lusa um porta-voz da LAUSD. "Nunca iremos perguntar ou partilhar o estatuto de imigração de um aluno, a não ser que seja requerido legalmente, e estamos empenhados em manter zonas seguras em torno das escolas", frisou.

Sob a direção de Carvalho, o distrito tomou medidas para manter comunicação com várias entidades e desenhou protocolos de resposta rápida na eventualidade de rusgas.

Também lançou a campanha "We Are One" (somos um) para dar acesso a informações sobre direitos, direcionar imigrantes para ajuda legal, recursos de saúde mental e uma linha telefónica direta para famílias.

"A nossa mensagem é clara", acrescentou o porta-voz. "Todas as crianças devem frequentar a escola e faremos tudo o que estiver ao nosso alcance para manter os campus seguros, solidários e acolhedores para todos".