Português apela governo a enviar avião militar para resgatar cidadãos em Israel

Miguel Jaloto é músico e musicólogo e foi a Israel para dar concertos e aulas. Foi apanhado pela guerra e está preocupado com o regresso a casa, uma vez que o espaço aéreo israelita foi encerrado e não se realizam voos comerciais.

Apelou por isso na RTP ao Governo português para que, isoladamente ou com outros países europeus, envie um voo militar para poder retirar do país quem não queira ali ficar.



Miguel Jaloto fala igualmente da experiência de viver em constante sobressalto perante a iminência de ataques iranianos e a possibilidade de ser atingido por um míssil ou destroços.



O primeiro-ministro Benjamin Netanyahu avisou os israelitas que as operações militares contra o Irão poderão durar até 15 dias.