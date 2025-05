Português com `Green Card` detido nos EUA será presente a um juiz no dia 22

Segundo José Cesário, Rui Murras permanece detido, ao contrário do que dissera à Lusa Helena da Silva Hughes, presidente do Centro de Assistência aos Imigrantes de New Bedford, cidade do estado norte-americano de Massachusetts, onde o português reside.

Rui Murras é um português de 32 anos, com autorização de residência permanente nos Estados Unidos - `Green Card`- e a viver em solo norte-americano desde os dois anos, detido pelas autoridades de imigração ao regressar de umas férias ao exterior.

Nascido em Portugal, Murras viveu quase toda a sua vida em New Bedford, mas enfrenta agora a possibilidade de deportação para Portugal devido a problemas que teve com a Justiça norte-americana no passado.