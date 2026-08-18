Português de 20 anos assassinado na Albânia e 11 pessoas detidas

O principal suspeito do crime, um homem de 29 anos, foi detido em Levan, a norte de Ksamil, tendo sido localizado pela polícia enquanto se escondia na bagageira de um veículo conduzido por um cidadão turco de 31 anos, e onde seguia também como passageiro outro cidadão turco de 38 anos, noticiou a estação pública RTSH.

Os dois cidadãos turcos foram detidos em flagrante delito sob a acusação de "cumplicidade no crime".

A RTSH e a estação Top Channel noticiaram hoje à noite que já foram detidas 11 pessoas na sequência da investigação.

Ainda de acordo com a estação pública, o português, que estava na Albânia em turismo, foi encontrado morto após ter sido esfaqueado numa espreguiçadeira na praia, em frente a um bar na zona turística de Ksamil.

O desacato começou pelas 05:15 (hora local) no interior do bar "Principote" e escalou na praia do bar "Paradise", com a vítima a ser ainda agredida por outro homem que está em fuga e por quatro empregados de mesa do bar, segundo a estação.

Também é procurado o dono do bar "Paradise" por alegadamente ter abandonado o local sem apresentar queixa.

A acusação citada pela RTSH refere que os seguranças eram pessoas com funções públicas - um polícia, um funcionário de uma prisão e um polícia municipal.

Os detidos enfrentam várias acusações. O autor principal e o seu cúmplice são acusados de homicídio. Os empregados de mesa, os seguranças e o dono do bar são acusados de "omissão de socorro", enquanto o polícia também responde pela acusação adicional de "omissão de socorro em situação de desordem pública".

O principal suspeito já tinha sido detido e condenado em Inglaterra, em 2024, por tráfico de droga.