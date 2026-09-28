Português de 29 anos morre em acidente de trabalho na Suíça
Um português de 29 anos morreu hoje na sequência de um acidente de trabalho na localidade de Bad Ragaz, em St. Gallen, divulgou o cantão suíço.
De acordo com um comunicado do cantão de St. Gallen, o alerta foi dado pelas 08:00 (07:00 em Lisboa), para um acidente de trabalho nas instalações de uma empresa na Pfäferserstrasse, Bad Ragaz.
Dois funcionários de uma empresa de construção, um de 29 anos e outro de 55 anos e ambos portugueses, estavam a realizar trabalhos de paisagismo e durante a atividade, peças de aço plano com cerca de seis metros de comprimento estavam a ser descarregadas de um reboque com o auxílio de uma escavadora, pode ler-se na nota.
"O homem de 55 anos operava a escavadora, enquanto o seu colega de 29 anos estava junto ao reboque. Durante o descarregamento, o trabalhador, de 29 anos, sofreu ferimentos graves. Apesar das tentativas de reanimação, faleceu no local", destacou ainda o cantão.
Segundo a mesma fonte, a vítima era um cidadão português de 29 anos, residente no cantão de Grisões (Graubünden).
A Polícia Cantonal de St. Gallen está a investigar as circunstâncias do acidente, sob a supervisão do Ministério Público do cantão.
Ainda de acordo com o cantão suíço, além das equipas de emergência, estiveram também no local uma equipa de apoio psicossocial (Care Team), do corpo de bombeiros local, da Suva (seguradora de acidentes) e do Ministério Público do cantão de St. Gallen.