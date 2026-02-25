Mundo
Português nos EUA. Alberto Carvalho alvo de buscas pelo FBI
O FBI está a fazer buscas na casa do português Alberto Carvalho, superintendente das escolas em Los Angeles e também na sede do distrito escolar unificado onde trabalha.
Alberto Carvalho, natural de Lisboa, é superintendente das escolas de Los Angeles desde fevereiro de 2022. É o segundo maior distrito escolar do país e abrange mais de meio milhão de alunos.
No último ano teve um papel de destaque contra as políticas anti-imigração de Donald Trump. Tentou manter as escolas como locais seguros para crianças e pais, em especial imigrantes.