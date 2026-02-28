Português que lidera escolas em Los Angeles afastado do cargo enquanto é investigado

A medida, tomada na sexta-feira pelo Conselho de Educação do Distrito Escolar Unificado de Los Angeles, surge dois dias depois de o FBI (polícia federal) ter cumprido mandados de busca na sua residência e na sede do distrito.

As autoridades não divulgaram detalhes sobre a natureza da investigação que envolve o segundo maior distrito escolar do país, que serve mais de 500 mil alunos, noticiou a agência Associated Press (AP).

Carvalho assumiu o cargo de superintendente em 2022. Anteriormente, liderava as escolas públicas de Miami.

Andres Chait, chefe de operações escolares, assumirá o comando durante o período de afastamento de Carvalho, informou o distrito escolar.

O FBI também realizou buscas num terceiro local perto de Miami na quarta-feira. O jornal Miami Herald noticiou que a propriedade na Florida pertencia a Debra Kerr, que trabalhou anteriormente na AllHere, uma empresa de tecnologia educativa que tinha um contrato com as escolas de Los Angeles antes de falir e a sua líder ser acusada de fraude.

Em 2024, Carvalho promoveu intensamente um acordo com a AllHere para um chatbot de IA chamado "Ed", concebido para ajudar os alunos.

Mas cerca de três meses depois de ter apresentado a tecnologia e pago 3 milhões de dólares (cerca 2,5 milhões de euros) à empresa, o distrito escolar terminou o contrato com a AllHere, que entrou em falência.

Meses depois, a fundadora Joanna Smith-Griffin foi acusada de fraude de valores mobiliários e fraude eletrónica, bem como de roubo de identidade.

O distrito escolar afirmou em comunicado, na quarta-feira, que "está a cooperar com a investigação", recusando adiantar "mais informações neste momento".

Carvalho negou o envolvimento pessoal na escolha da AllHere, segundo o Los Angeles Times.

Após a acusação de Smith-Griffin, Carvalho afirmou que nomearia uma `task-force` para examinar o que correu mal com o projeto do distrito escolar de Los Angeles, mas não houve qualquer anúncio público sobre o assunto desde então.

Kerr, uma vendedora de tecnologia educativa que liga empresas a escolas, disse que nunca recebeu a sua comissão de 630 mil dólares (533 mil euros) pelo seu trabalho no fecho do acordo da AllHere com o distrito de Los Angeles, de acordo com o meio de comunicação social The 74, que cobriu as audiências de falência da empresa em 2024.

O The 74 noticiou que Kerr tinha laços antigos com Carvalho desde a altura em que supervisionava o distrito da Florida e que o seu filho, que trabalhava para a AllHere, apresentou a tecnologia aos líderes escolares de Los Angeles depois de assumir o cargo.

Nos últimos cinco anos em Los Angeles, Carvalho foi elogiado pelas melhorias no desempenho académico do distrito.

Recebeu elogios semelhantes enquanto supervisionava as escolas públicas do condado de Miami-Dade, o maior distrito escolar da Florida, onde a associação nacional de superintendentes o nomeou Superintendente do Ano em 2014.

Espanha concedeu ao administrador, natural de Lisboa, o título de cavaleiro em 2021 pelo seu trabalho na expansão dos programas de língua espanhola nas escolas do condado de Miami-Dade.

Meses depois, Carvalho tomou posse na Califórnia e tornou-se um crítico acérrimo da agressiva repressão da imigração promovida pela administração Trump, sobretudo após as rusgas policiais em Los Angeles no ano anterior.