Portuguesa suspeita de homicídio. Processo de extradição pode demorar meses

O vídeo do momento da detenção de Mariana Fonseca foi publicado pelas autoridades indonésias.



Foi condenada a 23 anos de prisão pelo homicídio de um jovem no Algarve, em 2020, e detida em Jacarta, na Indonésia, depois de meses em fuga.



Portugal não tem acordo de extradição com a Indonésia e por isso o processo pode demorar meses.



Mariana Fonseca estava em fuga desde o verão e tem um mandado de detenção internacional.