Mundo
Portuguesa suspeita de homicídio. Processo de extradição pode demorar meses
Começa esta segunda-feira o processo de extradição da enfermeira portuguesa que estava fugida à justiça e que foi detida na semana passada na Indonésia.
Foi condenada a 23 anos de prisão pelo homicídio de um jovem no Algarve, em 2020, e detida em Jacarta, na Indonésia, depois de meses em fuga.
Portugal não tem acordo de extradição com a Indonésia e por isso o processo pode demorar meses.
Mariana Fonseca estava em fuga desde o verão e tem um mandado de detenção internacional.