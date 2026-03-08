Portuguesa suspeita de homicídio. Processo de extradição pode demorar meses

Começa esta segunda-feira o processo de extradição da enfermeira portuguesa que estava fugida à justiça e que foi detida na semana passada na Indonésia.

O vídeo do momento da detenção de Mariana Fonseca foi publicado pelas autoridades indonésias.

Foi condenada a 23 anos de prisão pelo homicídio de um jovem no Algarve, em 2020, e detida em Jacarta, na Indonésia, depois de meses em fuga.

Portugal não tem acordo de extradição com a Indonésia e por isso o processo pode demorar meses.

Mariana Fonseca estava em fuga desde o verão e tem um mandado de detenção internacional.
