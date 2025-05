Portugueses assistiram à eleição na primeira fila da Praça de S. Pedro

Instantes antes do fumo branco sair da chaminé (pouco depois das 17:00 de Portugal) na Praça ouviam-se referências às gaivotas pousadas junto da chaminé e à existência de uma cria, o que as televisões também mostraram para todo o mundo.

"Há uma nova gaivota, haverá um novo Papa", ouvia-se em inglês, poucos segundos antes da saída do fumo branco, indicando que havia de facto um novo Papa.

Fernando Lopes, padre da diocese de Évora que está a estudar em Roma disse à Lusa que este era "um dos momentos mais importantes" da sua vida.

Porque foi eleito "um símbolo para a Igreja e para o Mundo e aquele que liga pontes", justificou.

O futuro Papa, sucessor de Francisco, será "aquele que nos conduz para o futuro", acrescentou o sacerdote, de 47 anos.

"É emocionante e um orgulho estar aqui em Roma e ver isto", disse ainda.

Também no mesmo grupo o reitor do Colégio Pontifício Português, António Estêvão, mostrou-se emocionado com o momento acabado de viver.

Na sua casa estão fechados à chave os quartos dos três cardeais que lá têm pernoitado por estes dias, até ao conclave, Américo Aguiar, António Marto, e Manuel Clemente.

"Há uma semana estive aqui em orgulho e agradecimento pelo Papa Francisco e agora estou aqui com alegria para a eleição do seu sucessor", disse à Lusa.

Laivo Francisco, 34 anos, usava na Praça um cachecol de Angola. É um dos alunos daquele país no Colégio e também se mostrava muito feliz.

"É uma experiencia única. Estar aqui a estudar já em bom, estar aqui e assistir a uma eleição do Papa é um momento único que nunca vou esquecer", disse, afirmando esperar que o novo Papa "continue a fazer crescer a Igreja".

Na Praça o entusiasmo é evidente na tarde da escolha do novo Papa. É na Praça que se vão juntando mais pessoas, algumas que saíram da Basílica. Todos aguardando o nome do novo Papa.