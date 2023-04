Portugueses continuam retidos no Sudão

Ainda estão retidos no Sudão os dezasseis portugueses que foram apanhados no inicio do conflito armado há mais de uma semana. O Ministério dos Negócios Estrangeiros diz estar a acompanhar a situação em permanência. Foi entretanto concluída com sucesso a retirada de todos os funcionários da embaixada norte-americana na capital do Sudão.