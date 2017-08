Portugueses em Houston testemunham uma cidade inundada

Richard Carson - Reuters

Uma região onde habitam vários portugueses e que relatam os estragos feitos pelo mau tempo, como testemunha Marco Bravo, um português no Texas.



O Estado do Louisiana está agora no caminho do Harvey, depois do Texas.



O estado de emergência já foi declarado pelo presidente norte-americano.



Donald Trump respondeu ao pedido feito pela proteção civil, para mobilizar meios e tentar minimizar os efeitos da passagem da tempestade na população.



Cerca de 30 mil pessoas receberam já assistência nos abrigos organizados pela Proteção Civil, no Texas.



Ao todo podem vir a precisar de ajuda 450 mil pessoas.



De acordo com a secretária da segurança interna norte americana, o Harvey continua a ser uma perigosa e história tempestade.



O último balanço dá conta de 6 mortos em consequência direta da passagem do Harvey e milhares de desalojados.