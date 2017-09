Portugueses em Saint-Martin "são poucos" para serem salvos de imediato

Direitos Reservados

O português, ouvido esta noite pela jornalista Olívia Santos, explicou que ficou a saber através da linha de emergência consular que afinal a embarcação para os retirar da ilha já não estava disponível. João Amado diz que a resposta do outro lado é de que “são poucos”.



O governo português afirmou inicialmente que contava retirar estas pessoas do local, com a ajuda de um barco que as transportaria para a ilha de Guadalupe.