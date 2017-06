Portugueses no Qatar mantêm-se vigilantes

Antena 1 06 Jun, 2017, 09:01 | Mundo

Os telefones da embaixada em Doha têm tocado nas últimas horas mais do que o habitual, com cidadãos portugueses a pedir informações sobre o que se passa.Em comunicado, a embaixada sublinha que não há qualquer ameaça à integridade física dos cidadãos.



Enquanto isso, começam a surgir relatos de longas filas de espera em supermercados na capital do Qatar.



Apesar desta situação anormal, o embaixador António Tânger Corrêa garante que não há cidadãos nacionais a tentar o regresso a Portugal.



A embaixada, em comunicado publicado na sua página da internet , pede aos cidadãos portugueses que se mantenham calmos mas atentos.Estas são as primeiras reações à decisão, por parte de um grupo de países do Médio Oriente e do Golfo, de romperem relações diplomáticas e cortarem ligações aéreas e marítimas com o Qatar, país que acusam de ingerência e de apoiar e fomentar o terrorismo.Na última noite o Sudão mostrou-se preocupado com a situação na região e ofereceu-se para mediar o conflito diplomático.