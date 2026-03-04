Portugueses repatriados chegam a Lisboa oriundos do Dubai

Trata-se de um grupo de 122 cidadãos que viajou num voo comercial da companhia aérea Emirates que partiu do Dubai, nos Emirados Árabes Unidos.



à chegada, recordaram o que viveram antes do regresso.



O secretário de Estado das Comunidades Portuguesas tinha dito, terça-feira, à Lusa que existiam cerca de 400 pedidos de repatriamento de portugueses no Médio Oriente, 63 dos quais em Israel, onde Portugal prepara uma extração, em parte por via terrestre.



Os Estados Unidos e Israel lançaram a 28 de fevereiro um ataque militar contra o Irão, tendo matado durante a ofensiva o `ayatollah` Ali Khamenei, líder supremo do país desde 1989.