Portugueses retidos em Gaza poderão ser autorizados a sair esta quarta-feira

A RTP teve acesso a uma mensagem enviada pelo Ministério dos Negócios Estrangeiros, na qual é explicado que os cidadãos nacionais vão ser incluídos na próxima lista.



As autoridades egípcias e palestinianas têm, em conjunto, decidido as prioridades de saída para o Egito.



Os nomes são normalmente divulgados durante a madrugada.



Na mesma mensagem, é perguntado aos cidadãos portugueses se estão prontos para se deslocarem até à fronteira.



Há 16 cidadãos nacionais e familiares diretos e um outro grupo de cerca de 4 dezenas de pessoas com ligações a residentes no país, que pediram apoio a Portugal para saírem de Gaza.