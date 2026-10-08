Portugueses são os europeus que menos reconhecem rótulo ecológico do bloco

Segundo esse relatório, publicado no Dia Mundial dos Rótulos Ecológicos, 57% dos inquiridos em Portugal admitem que não conhecem o rótulo em forma de flor criado pela União Europeia (UE) em 1993, a taxa mais elevada em todo o bloco, acima da média europeia (42%).

Em Portugal, apenas 32% dos inquiridos dizem reconhecer o rótulo, uma taxa que contrasta com a que se regista no Luxemburgo, onde 71% dos questionados afirmam conhecer o símbolo, a taxa mais elevada em toda a UE.

Questionados sobre quantas vezes é que costumam comprar produtos com o rótulo ecológico da UE, apenas 11% dos inquiridos em Portugal admitem fazê-lo com regularidade, 31% algumas vezes e 17% nunca, valores que estão em linha com a média europeia.

Em comunicado, a Comissão Europeia considera que, na média geral da UE, o Eurobarómetro "revela um aumento da confiança e do reconhecimento do Rótulo Ecológico da UE" e salienta que os consumidores europeus "procuram cada vez mais produtos sustentáveis".

O executivo frisa que "quase dois em cada três europeus (66%) afirmam comprar frequentemente ou ocasionalmente produtos com qualquer tipo de rótulo ecológico, enquanto 46% afirmam comprar frequentemente ou ocasionalmente produtos" com o rótulo da UE.

Citada no comunicado, a comissária europeia para o Ambiente, Jessika Roswall, refere que o rótulo ecológico da UE "visa concretizar a transição para uma economia limpa, proporcionando aos consumidores opções sustentáveis mais fiáveis e, ao mesmo tempo, ajudando as empresas europeias a transformar a sua ambição ambiental em ação".

"O forte dinamismo em torno do rótulo demonstra o valor deste sistema de certificação da UE, baseado na confiança, que promove a sustentabilidade, reforça a competitividade e apoia a inovação em toda a Europa", destaca.

O rótulo ecológico da UE foi criado para garantir aos consumidores europeus que o produto em causa preenche critérios ambientais rigorosos, sendo verificado por terceiros e reconhecido em todos os países da UE.

Atualmente, mais de 100 mil produtos vendidos no mercado europeu ostentam o rótulo ecológico da UE.

Para o obter, as empresas têm de se candidatar e pagar uma taxa inicial e anual.