Portugueses são povo universal e Portugal "o melhor país do mundo", diz Marcelo

Marcelo Rebelo de Sousa falava na Associação da Comunidade Portuguesa de Pretória, no fim das comemorações do Dia de Portugal na África do Sul, que começaram na segunda-feira, na Cidade do Cabo, e passaram também por Joanesburgo.

O chefe de Estado discursou num palco em que também estava o primeiro-ministro, António Costa, e esta foi a primeira mensagem que dirigiu aos emigrantes portugueses e lusodescendentes presentes na sala: "Nós somos o maior e o melhor país do mundo. Não é só por ser o nosso, nós somos muito, muito bons. Naquilo em que somos melhores, somos mesmo melhores".

"Fomos os primeiros na Europa a atravessar os oceanos e tocar todos os continentes. Os espanhóis vieram a seguir -- nem eram os espanhóis, que nem existiam, era um reino dentro de Espanha", prosseguiu.

O Presidente da República assinalou que o português é "a segunda língua mais falada no hemisfério sul, segunda língua mais usada no digital, a quinta língua mais usada no mundo", com uma "comunidade de língua oficial portuguesa em todos os continentes banhados por todos os oceanos".

Referindo-se à realidade africana, Marcelo Rebelo de Sousa relatou como responde sempre que um chefe de Estado lhe "vem dar lições de História" sobre o que se passa em países como o Mali, a República Centro-Africana ou a Etiópia.

"Eu digo: nós já lá estivemos há 400 anos, ora, não me venha dar lições de História, porque isso sabemos nós, de frente para trás, de trás para a frente", afirmou, observando: "Vão de carrinho".

O chefe de Estado questionou depois as opiniões que "mesmo às vezes os mais poderosos do mundo, amigos americanos", vêm dar sobre África: "Mas pensam isso de África, como? O que conhecem de África é a Libéria, que era uma espécie de quinta americana. De resto, nunca estiveram em África".

"Nós estivemos, nós conhecemos. E há portugueses em todos os países do mundo", acrescentou.

Nesta intervenção, Marcelo Rebelo de Sousa falou apenas de emigração, e não do colonialismo português, elogiando aqueles que tiveram "a coragem para partir com uma mão à frente e outra atrás para ir viver longe, muito longe, para aí criar novos Portugais".

"Nós começámos muito cedo a sair do território físico que era o de Portugal e a partir pelo mundo. Fomos assim. Português é universal, e não há universo onde não haja um português em todos os pontos", disse.