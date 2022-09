Pós-Isabel II. Governo da Nova Zelândia desmente planos de proclamar a República

Jacinda Adern precisou que, em sua opinião, a Nova Zelândia acabará por tornar-se uma república, mas que existem hoje questões mais prementes a resolver pelo seu Governo, segundo citação da agência noticiosa Associated Press .: "Tem havido um debate, provavelmente durante vários anos. Trata-se apenas do ritmo e da amplitude com que o debate se tem feito. Em por várias vezes deixei claro o meu ponto de vista. Acredito que [a república] é para onde a Nova Zelândia se encaminha, com o tempo. E acredito que isso ainda acontecerá na minha vida".





Jacinda Adern, líder do Partido Trabalhista neo-zelandês e primeira-ministra desde 2017, tem actualmente 42 anos.





A chefe do Governo acrescentou ainda: "Nunca senti a urgência [de proclamar a república]. Temos tantos desafios pela frente. Este é um debate amplo e significativo. Não creio que isto vá acontecer em breve".



Tal como estão as coisas, a Nova Zelândia tem o seu próprio Governo, mas reconhece como chefe de Estado a rainha ou o rei que estejam sentados no trono britânico. O chefe de Estado britânico faz-se representar na Nova Zelândia por um governador-geral.

Também na Austrália a arquitectura constitucional é semelhante e existe um debate público sobre a transição para uma república. O primeiro-ministro trabalhista Anthony Albanese, ao contrário de Adern, tenciona dar passos no sentido de uma mudança de regime ainda durante o seu mandato governamental iniciado em maio deste ano. Mas, tal como Adern, também ele disse agora que a morte de Isabel II não é o momento de levar a cabo o referendo constitucional que tinha prometido, deixando entender que este deveria ficar para um segundo mandato governamental, se na altura própria for eleito.