Possível atentado faz vários mortos no concerto de Ariana Grande em Manchester

Paulo Alexandre Amaral, RTP 22 Mai, 2017, 23:56 / atualizado em 23 Mai, 2017, 06:51 | Mundo

Uma explosão de origem desconhecida foi ouvida na Manchester Arena, cerca das 22H35 (GMT), após o concerto de Ariana Grande.

A polícia de Manchester informou através da sua conta no Twitter da existência de mortos e feridos em resultado de uma explosão na Arena de Manchester, a maior sala do género na Europa, com capacidade para 21 mil pessoas.

As forças de segurança estão a seguir os protocolos correspondentes a um "possível incidente terrorista", adiantou ao início da madrugada a televisão britânica Sky News.

Um colunista do New York Observer acaba de fazer retweet de um post no Twitter de uma conta entretanto suspensa que aparenta ter sido colocado como provocação ou aviso para a concretização de um atentado na Manchester Arena.

This twitter user (now suspended) appears to have warned of the attack 4 hours before it happened. #IslamicState #ManchesterArea pic.twitter.com/vp7CNmsMzZ — Andre Walker (@andrejpwalker) 23 de maio de 2017

SCREENSHOTS Growing celebrations of situation in #Manchester on key Islamic State-linked Telegram channels. Strong indicator of IS linkage pic.twitter.com/RSJBt0gJcR — Michael S. Smith II (@MichaelSSmithII) 23 de maio de 2017

Pânico e morte no concerto de Ariana Grande

Na sua conta, um especialista americano em terrorismo, Michael S. Smith II, colocou umcom vários exemplos das crescentes celebrações de contas ligadas ao estado Islâmico.

A situação provocou pânico entre os fãs da cantora, na sua maioria crianças e adolescentes. A polícia de Manchester pediu à população para que evite a zona.

Emergency services responding to serious incident at Manchester Arena. Avoid the area. More details will follow as soon as available — G M Police (@gmpolice) 22 de maio de 2017

Latest statement on incident at Manchester Arena pic.twitter.com/BEpLOan3dY — G M Police (@gmpolice) 23 de maio de 2017

Internet enche-se de imagens de pânico e terror

Uma hora depois, umforneceu o primeiro balanço: 19 mortos e 50 feridos. A polícia de Manchester acrescentou também que o incidente está a ser tratado como um ato terrorista.O episódio de Manchester remete para o atentado na sala de espetáculos Bataclan, em Paris, onde - numa noite de vários ataques do Estado Islâmico por toda a cidade de Paris - morreram 89 pessoas. No total foram mortas mais de 180 pessoas nesse 13 de Novembro de 2015.A grande diferença entre as tragédias do Bataclan e da Manchester Arena é a idade daqueles que assistiam aos concertos, maioritariamente crianças e jovens no segundo caso.A polícia levou entretanto a cabo uma explosão controlada de um pacote suspeito nas redondezas, mas informou logo após que se tratava de um saco com roupa abandonada.Nas redes sociais estão a a ser colocados dezenas de videos dos momentos que se seguiram às explosões, com pessoas a correr, ouvindo-se os gritos de pânico.

Video shows chaotic scene outside Manchester Arena amid reports of explosion, deaths after Ariana Grande concert. https://t.co/zEacQKaVwV pic.twitter.com/XoTQ1ufEeC — ABC News (@ABC) 22 de maio de 2017

Fãs da Ariana Grande deixando a Manchester Arena as pressas após a explosão da bomba.pic.twitter.com/h9uZUoCjiB — Site RDT Pop (@siteRDTPop) 22 de maio de 2017

Several people have died in a reported explosion at an Ariana Grande concert at Manchester Arena https://t.co/Y25tP9ybv5 pic.twitter.com/4oFYvDCWIo — The Times of London (@thetimes) 22 de maio de 2017

Transportes suspensos



Uma testemunha que esteve no concerto de Ariana Grande ouvida peladiz ter ouvido uma grande explosão quando abandonava a sala: “Estávamos a sair e já na porta deu-se uma explosão gigantesca e começou toda a gente a gritar”.“Foi uma explosão gigantesca, podíamos sentir o impacto no peito. Foi caótico. Toda a gente começou a correr aos gritos e a tentar chegar às saídas”, acrescentou."Havia sangue por todo o lado", declarou outra testemunha, citada pelaVárias fotos mostram as forças de segurança a retirarem feridos da Manchester Arena.Foi também evacuada a estação ferroviária Vitória, que liga ao pavilhão Arena, e todos os comboios cancelados, informou a empresa National Rail através de um comunicado colocado na Internet."Os serviços de emergência estão a lidar com um incidente na Arena de Manchester. Uma vez que Manchester Victoria está localizada perto da Arena, a estação foi evacuada e todas as linhas encerradas", adiantou a empresa, para acrescentar que "os comboios são incapazes de ir para e partir de Manchester Victoria. Alguns comboios vão ser cancelados e vão partir ou chegar a estações alternativas".Face à suspensão da circulação ferroviária, os meios de comunicação noticiaram que vários taxistas estão a oferecer-se para levar a casa os jovens que assistiram ao concerto. Há também hotéis que se ofereceram para os acolher até que os pais cheguem ao local.Entretanto, a conta oficial de Ariana Grande no Twitter já fez saber que a cantora e os membros que a acompanhavam se encontram bem.