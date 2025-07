Na evacuação de emergência, no Aeroporto de Palma de Maiorca, em Espanha, ficaram feridos 18 passageiros.

O aparelho preparava-se para descolar, na madrugada de sábado, com destino a Manchester, no Reino Unido, quando uma luz de alerta de incêndio foi ativada na cabina, o que levou a tripulação a avisar os passageiros.



A maioria teve ferimentos ligeiros durante a fuga pela asa do avião.