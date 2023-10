Potências da UE e dos EUA expressam apoio firme a Israel

Condenam de forma inequívoca a atuação do Hamas e os terríveis atos de terrorismo.



Acrescentam que reconhecem as aspirações legítimas do povo palestiniano e esclarecem que apoiam medidas iguais de justiça e liberdade para israelitas e palestinianos.



Mas, lembram: o Hamas não representa essas aspirações e não oferece nada ao povo palestiniano, a não ser mais terror.



Garantem que nos próximos dias vão permanecer unidos e coordenados.