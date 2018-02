PR angolano nomeia José Eduardo dos Santos para o Conselho da República

Lusa15 Fev, 2018, 14:36 | Mundo

De acordo com informação da Casa Civil do Presidente da República, divulgada hoje, além de José Eduardo dos Santos, que foi chefe de Estado angolano entre 1979 e 2017, João Lourenço nomeou igualmente Paulo Kassoma, como representante do Movimento Popular Libertação de Angola (MPLA), partido no poder, naquele órgão consultivo.