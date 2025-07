PR cabo-verdiano felicita São Tomé e Príncipe e defende laços de "fraternidade"

José Maria Neves assinalou "os progressos alcançados ao longo de cinco décadas de país livre e independente" e "os esforços de consolidação do processo de desenvolvimento", nas felicitações enviadas ao homólogo, Carlos Vila Nova.

As duas nações insulares têm uma ligação histórica, com raízes na "presença de uma antiga comunidade cabo-verdiana, em São Tomé e Príncipe, e a existência de uma comunidade santomense em Cabo Verde", além da língua comum e do percurso de luta pela libertação da ditadura colonial portuguesa, assinalou José Maria Neves.

O Presidente cabo-verdiano espera que São Tomé e Príncipe "continue a trilhar os caminhos da união e coesão, da democracia e do desenvolvimento sustentável".

São Tomé e Príncipe assinala hoje 50 anos da sua independência, recebendo três chefes de Estado e os chefes de Governo ou representantes dos executivos de outros seis países para as celebrações na Praça da Independência.

O ato central das cerimónias decorre na capital são-tomense, na Praça onde foi declarada a independência a 12 de julho de 1975, data em que o país assinou com Portugal, antigo colonizador, um Acordo Geral de Cooperação e Amizade.