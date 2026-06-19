PR cabo-verdiano vai empossar novo Governo com 18 titulares

O executivo do Partido Africano da Independência de Cabo Verde (PAICV) conta com 18 pessoas, menos quatro que a equipa cessante do Movimento pela Democracia (MpD).

O primeiro-ministro, Francisco Carvalho, assume a pasta das Finanças.

O economista e docente na Universidade de Cabo Verde (UniCV) António Baptista é o novo ministro da Economia, Comércio, Indústria e Transição Digital.

Baptista formou-se em Economia Aplicada no Brasil, foi diretor-geral de Energia entre 2012 e 2014 durante a governação do PAICV enquanto José Maria Neves era primeiro-ministro e inclui ainda no currículo trabalho nas áreas da literacia financeira e consultoria.

Clóvis Silva, formado em Direito no Brasil, começou a carreira como juiz na ilha Brava, foi líder parlamentar do PAICV na última legislatura e assume a função de ministro da Justiça, Presidência do Conselho de Ministros, Assuntos Parlamentares e Comunicação Social.

A pasta da Administração Interna fica entregue a Carlos Sena, formado em Direito na Universidade Nova de Lisboa, advogado, jurista e consultor, já ocupou o cargo de Inspetor-Geral Adjunto de Jogos.

O diplomata e embaixador cabo-verdiano Manuel Amante da Rosa foi escolhido por Francisco Carvalho como ministro dos Negócios Estrangeiros, Comunidades e Defesa, áreas que passam a estar sob a mesma tutela.

Entre outras funções, fez parte do secretariado permanente do Fórum Macau e dirigiu a missão diplomática de Cabo Verde em Roma, antes de se aposentar, em 2018.

Arnaldo Brito vai ser ministro da Educação, Formação Profissional, Ensino Superior, Ciência e Inovação, áreas em que é autor de várias publicações, além de, em 2015, ter sido assessor do titular da pasta à data, António Correia e Silva.

Formado em História e Ciências da Educação pela Universidade Católica Portuguesa, é docente no Instituto Universitário da Educação, na cidade da Praia.

O novo ministro dos Transportes e Mar -- pastas sensíveis num país insular -- é João do Carmo, deputado pela ilha de São Vicente (onde o ministério está instalado), engenheiro mecânico, pós-graduado em gestão de empresas e docente.

Lúcio Fernandes, médico cardiologista da ilha do Fogo, é o nome indicado para ministro da Saúde.

Num país de músicos, a pasta da Cultura e Indústrias Criativas é emblemática e ficará junta com a Juventude e Desporto nas mãos de António Duarte, arquiteto na ilha de São Vicente, presidente do grupo carnavalesco Monte Sossego, naquele que é um dos principais atrativos culturais das ihas.

A deputada, docente universitária e consultora das Nações Unidas Adelsia Almeida será ministra da Família, Inclusão, Desenvolvimento Social e Trabalho, enquanto a colega de bancada Eveline Ramos vai dirigir o Ministério da Agricultura, Desenvolvimento Rural e Pescas.

Do hemiciclo sai também Carlos Tavares, formado em gestão do território pela Universidade de Lisboa, novo ministro das Infraestruturas, Habitação e Ordenamento do Território, enquanto Carlos Alberto Ramos Varela será ministro do Ambiente, Ação Climática e Energia.

José Carlos Moniz Varela foi escolhido para ministro da Coordenação e Elaboração de Projetos Especiais e Acesso a Fundos e José Casemiro de Pina, formado em gestão e administração pública, em Portugal, deixa a Agência de Aviação Civil (AAC) para tratar da Reforma do Estado, Poder Local e Descentralização.

Três secretários de Estado completam a lista: Maria José Lopes, secretária de Estado das Finanças, Artur Veiga, secretário de Estado da Saúde, e Pimenta Lima, secretário de Estado do Turismo.

Lista de membros do Governo de Cabo Verde hoje nomeados:

Francisco Avelino Vieira de Carvalho, primeiro-ministro e Ministro das Finanças;

Clóvis Isildo Barbosa da Lomba da Silva, ministro da Justiça, Presidência do Conselho de Ministros, Assuntos Parlamentares e Comunicação Social;

Carlos Sena Teixeira, ministro da Administração Interna;

Manuel Augusto Lima Amante da Rosa, ministro dos Negócios Estrangeiros, Comunidades e Defesa Nacional;

Carlos Alberto dos Santos Tavares, ministro das Infraestruturas, Habitação e Ordenamento do Território;

João do Carmo Brito Soares, ministro dos Transportes e Mar;

Adelsia de Jesus Mendes Almeida, ministra da Família, Inclusão, Desenvolvimento Social e Trabalho;

António Manuel da Graça Baptista, ministro da Economia, Comércio, Indústria e Transição Digital;

Lúcio Miranda Fernandes, ministro da Saúde;

Arnaldo Jorge Mendes de Brito, ministro da Educação, Formação Profissional, Ensino Superior, Ciência e Inovação;

Eveline Nair Monteiro Ramos, ministra da Agricultura, Desenvolvimento Rural e Pescas;

António Augusto Sequeira Duarte, ministro da Cultura, Indústrias Criativas, Juventude e Desporto;

José Casemiro Barbosa Gomes de Pina, ministro da Reforma do Estado, Poder Local e Descentralização;

Carlos Alberto Ramos Varela, ministro do Ambiente, Ação Climática e Energia;

José Carlos Moniz Varela, ministro da Coordenação de Projetos Especiais e Acesso a Fundos;

Secretários de Estado:

Maria José Pereira Lopes, secretária de Estado das Finanças;

Artur Jorge da Conceição Tavares da Veiga, secretário de Estado da Saúde;

José Manuel Gomes Pimenta Lima, secretário de Estado do Turismo.