PR cabo-verdiano visita Portugal e será distinguido pela Universidade de Coimbra

Segundo uma nota da Presidência da República, a atribuição da medalha, "raramente concedida", foi aprovada por unanimidade pelo Senado da Universidade de Coimbra, em outubro de 2025, que destaca o papel de José Maria Neves "na história de Cabo Verde", pela sua liderança na consolidação da democracia e na transformação socioeconómica do país.

A medalha será entregue no Colégio da Trindade, após a conferência "A Crioulidade e o Futuro da Humanidade", que o chefe de Estado cabo-verdiano irá proferir no âmbito da 44.ª edição das Conversas da Casa da Lusofonia.

Antes da cerimónia, José Maria Neves será recebido pela presidente da Câmara Municipal de Coimbra, Ana Abrunhosa.

Na terça-feira, a agenda inclui uma visita à Figueira da Foz, onde será recebido pelo presidente da Câmara Municipal, Pedro Santana Lopes, e visitará o Porto da Figueira da Foz, o Miradouro da Bandeira e o Centro de Artes e Espetáculos.

Após a cerimónia em Coimbra, o Presidente desloca-se a Lisboa, onde condecorará o presidente da Cooperativa de Formação e Animação Cultural (COFAC), Manuel de Almeida Damásio, com a medalha de mérito de primeira classe.

A visita termina na quinta-feira, com a participação nas comemorações do 51.º aniversário da independência do arquipélago, no Centro Cultural de Cabo Verde, em Lisboa, que incluem a inauguração da exposição "Orgulho nacional: as equipas que levam Cabo Verde ao mundo", dedicada à seleção cabo-verdiana de futebol.