PR colombiano responde a críticas por visitar clube de `striptease` em Lisboa

"Há duas coisas que aprendi na vida: a não me deitar com uma mulher que nada faça nascer no meu coração e a não comprar sexo quando ainda sou capaz de sedução e poesia. A sexualidade deve ser sempre combinada com a cultura - a isso se chama erotismo", escreveu Gustavo Petro na rede social X.

Na segunda-feira, Petro ordenou a publicação dos seus registos financeiros para demonstrar ao homólogo norte-americano, Donald Trump, que não é um traficante de droga, depois de Washington o ter rotulado como tal e incluído, juntamente com várias pessoas do seu círculo próximo, na chamada "Lista Clinton", congelando as suas contas por alegadas atividades ilegais.

No dia seguinte, foi divulgado pela imprensa um relatório de 31 páginas da entidade do Ministério das Finanças responsável pela prevenção de manobras financeiras ilegais.

Do documento, destacavam-se compras em lojas de luxo como Gucci e Prada, mas o que mais surpreendeu foi uma visita, em maio de 2023, ao Ménage Strip Club, no Cais do Sodré, em Lisboa.

O chefe de Estado colombiano não desmentiu e afirmou na quarta-feira nas redes sociais que "algum dia" explicará porque gastou "40 euros naquele sítio".

"Por agora, estou interessado em que todos os que analisam as minhas contas possam ver o tipo de ação arbitrária adotada contra a Colômbia, ao desclassificá-la, e contra o seu Presidente", declarou, referindo-se à decisão do Departamento de Estado norte-americano de retirar o país andino da lista de nações que, nos últimos 12 meses, fizeram o suficiente para combater o tráfico de droga.

E acrescentou: "Não preciso de comprar sexo, não gosto. Tenho ainda alguma capacidade de sedução que me permite não recorrer a essas práticas de homens tristes".

Esta não é a primeira vez que Gustavo Petro se aventura no domínio da sexualidade. Em setembro, durante uma reunião do Conselho de Ministros transmitida pela televisão, gerou polémica ao afirmar que "uma mulher livre faz o que quiser com o seu clitóris e o seu cérebro, e se souber equilibrar as duas coisas, será uma grande mulher".

À controvérsia do clube de `striptease` em Portugal somou-se esta semana a outra, desencadeada pela publicação de um artigo no diário sueco Expressen sobre o alegado estilo de vida luxuoso da primeira-dama colombiana, Verónica Alcocer, em Estocolmo.

Petro respondeu que ela "não gasta um peso do erário colombiano e tem direitos e liberdades", e criticou a "grosseria de Trump" para com Alcocer por também a ter incluído na "Lista Clinton".

O Presidente da Colômbia explicou ainda que se separaram "há anos", o que reacendeu as dúvidas e o debate sobre as suas funções como primeira-dama.