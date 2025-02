PR "condena veementemente" ataque de ódio que vitimou português em França. PM fala de "valentia"

O Presidente apresentou “as suas mais sentidas condolências à família, amigos e à comunidade portuguesa de Mulhouse, França”.







Um cidadão português de 69 anos morreu hoje ao tentar interferir no ataque com faca na cidade francesa de Mulhouse, perto da fronteira alemã, confirmaram as autoridades francesas.







"Um civil que interferiu no ataque morreu", declarou a Procuradoria Nacional Antiterrorista francesa (Pnat) num comunicado, referindo que foi aberto um inquérito pelo homicídio em que o suspeito, de 37 anos e referenciado por risco de terrorismo, foi detido após o ataque que feriu ainda com gravidade dois agentes da polícia municipal.





"Perante um ataque contra a comunidade que o acolheu, um Português interveio e acabou por perder a vida, em França. A sua valentia, que lhe custou a vida, poderá ter salvo tantas outras. Deixo sinceras condolências aos familiares e amigos — e toda a solidariedade ao povo francês", refere ainda o primeiro-ministro Luís Montenegro na rede social X.



Perante um ataque contra a comunidade que o acolheu, um Português interveio e acabou por perder a vida, em França. A sua valentia, que lhe custou a vida, poderá ter salvo tantas outras. Deixo sinceras condolências aos familiares e amigos — e toda a solidariedade ao povo francês. — Luís Montenegro (@LMontenegropm) February 22, 2025 O Presidente francês, Emmanuel Macron, considerou não haver dúvida de que o ataque com uma arma branca em Mulhouse, que provocou um morto, foi um "ato de terrorismo" e "islâmico".



Macron, que visitava a Feira Agrícola de Paris, expressou "a solidariedade da nação para com a família" da vítima mortal e enfatizou "a determinação do Governo" e de si próprio em "continuar com o trabalho que tem sido feito desde há oito anos para erradicar o terrorismo" do território. Deixo sinceras condolências aos familiares e amigos — e toda a solidariedade ao povo francês", refere ainda o primeiro-ministro Luís Montenegro na rede social X.O Presidente francês, Emmanuel Macron, considerou não haver dúvida de que o ataque com uma arma branca em Mulhouse, que provocou um morto, foi um "ato de terrorismo" e "islâmico".Macron, que visitava a Feira Agrícola de Paris, expressou "a solidariedade da nação para com a família" da vítima mortal e enfatizou "a determinação do Governo" e de si próprio em "continuar com o trabalho que tem sido feito desde há oito anos para erradicar o terrorismo" do território.





c/Lusa