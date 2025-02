PR dá posse a novos ministros e fecha remodelação governamental em Cabo Verde

Há quatro caras novas e três membros do Governo a assumir papéis novos ou reforçados.

A remodelação dividiu o Ministério das Finanças e do Fomento Empresarial "para dar mais músculo e mais respostas à economia do país", referiu Ulisses Correia e Silva, à margem da cerimónia.

O ministério estava entregue, por inteiro, ao vice-primeiro-ministro, Olavo Correia, "que tem a função de coordenação política" para a estabilidade macroeconómica, emprego e crescimento, num trabalho que envolve vários ministérios e setores e que se pretende reforçar, salientou.

"A criação do Ministério da Promoção de Investimentos e Fomento Empresarial visa garantir ao vice-primeiro-ministro que terá mais tempo para a coordenação" enquanto ministro das Finanças, explicou o chefe de Governo.

A pasta da promoção de investimentos e fomento empresarial, entregue ao até aqui embaixador em Lisboa, Eurico Monteiro, servirá para "acompanhar o setor privado, investimentos e qualificação profissional", acrescentou.

Eurico Monteiro recebe também o Ministério da Modernização do Estado para que o processo de transformação digital em curso "seja reforçado e sirva para criar um melhor ambiente de negócios", afirmou Ulisses Correia e Silva.

Salvo contingências imprevisíveis, esta é a equipa "para chegar ao final do mandato", daqui a cerca de um ano, referiu.

Na cerimónia de hoje, o Presidente da República, José Maria Neves, deu posse a quatro novas figuras no elenco governativo.

Eurico Monteiro, que terminou esta semana as funções como embaixador em Lisboa, regressa a funções governamentais (foi ministro nos anos 90) para liderar o novo Ministério da Promoção de Investimentos e Fomento Empresarial, que vai acumular com o cargo de ministro da Modernização do Estado e da Administração Pública.

José Sá Nogueira, economista, é o novo ministro do Turismo e Transportes, Jorge Figueiredo, ex-autarca e embaixador com formação médica, assume o Ministério da Saúde e Victor Coutinho, antigo bastonário da Ordem dos Engenheiros de Cabo Verde, é o novo ministro das Infraestruturas, Ordenamento do Território e Habitação.

Outras três figuras presentes na cerimónia já faziam parte da equipa, suportada pela maioria parlamentar do Movimento pela Democracia (MpD).

Em função da nova orgânica, o vice-primeiro-ministro Olavo Correia tomou posse como ministro das Finanças, assim como Alcindo Mota, no lugar de secretário de Estado das Finanças, que já ocupava.

O ministro dos Negócios Estrangeiros, Filomeno Monteiro, passa a acumular o cargo de ministro das Comunidades.