PR de Moçambique manifesta "profundo pesar" a Marcelo

"A dor de Portugal é a dor de Moçambique. Os laços de profunda amizade e irmandade que nos unem fazem com que sintamos esta perda de forma tão intensa", disse Daniel Chapo, num comunicado da Presidência moçambicana, em mensagem endereçada ao Presidente português.

O chefe de Estado moçambicano endereçou o "mais especial abraço de solidariedade" aos portugueses pelo acidente em Lisboa, que causou 16 mortos e 23 feridos.

Chapo desejou ainda força a Marcelo para superar as "perdas irreparáveis".

"Neste momento de luto nacional, permita-me, em nome do povo e do Governo da República de Moçambique, bem como em meu próprio, expressar as nossas mais sinceras condolências", concluiu Daniel Chapo.

Do total de 23 pessoas feridas, no acidente de quarta-feira, nove ainda estão internadas em hospitais de Lisboa, sendo que cinco estão nos cuidados intensivos e outra no serviço de observação de urgência.

A Polícia Judiciária (PJ) anunciou hoje que estão confirmadas as nacionalidades das 16 vítimas mortais, entre as quais estão cinco portugueses, dois sul-coreanos, um suíço, três britânicos, dois canadianos, um ucraniano, um norte-americano e um francês.