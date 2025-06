PR de Moçambique vê relações "extraordinárias" com Portugal após receber Marcelo

"Estava mesmo a dizer ao senhor Presidente da República que na próxima semana estaremos aí [em Portugal] para podermos continuar a conversar e, portanto, aprofundarmos cada vez mais as nossas relações de amizade e cooperação e começarmos a dar passos concretos que possam produzir resultado para os dois países", disse Daniel Chapo, após receber na Presidência da República o Presidente português, Marcelo Rebelo de Sousa, que termina hoje uma visita de três dias a Maputo.

Marcelo Rebelo de Sousa participou na quarta-feira nas comemorações dos 50 anos da proclamação da independência de Moçambique -- 25 de junho de 1975 -, e Daniel Chapo realiza nos próximos dias uma visita de trabalho a alguns países europeus, incluindo a Portugal, em 03 de julho.

"A nossa aposta é no crescimento e no desenvolvimento económico de Moçambique, e os países são como as pessoas, ninguém cresce sozinho, ninguém desenvolve sozinho. Precisamos dos nossos amigos para podermos crescer, vizinhos e também outras relações de amizade e cooperação. É neste sentido que nós achamos que a cooperação económica e financeira é extremamente importante, tanto para Portugal como para Moçambique, para nós podermos crescer e criarmos melhores condições de vida para os nossos povos", acrescentou.

Daniel Chapo, o primeiro Presidente moçambicano nascido após a independência, admitiu "excelentes relações" entre os dois países, "históricas, de amizade, de cooperação, mas até de fraternidade e até laços de familiaridade, para além de laços de língua" entre Moçambique e Portugal.

"Para nós é um privilégio e uma grande honra receber o chefe de Estado português, o Presidente da República, aqui em Moçambique, em Maputo, e sobretudo num momento especial, que é a passagem dos 50 anos de independência de Moçambique", disse ainda Daniel Chapo.

Nas declarações, após uma audiência de cerca de 40 minutos com o Presidente português, o chefe de Estado moçambicano fez um balanço "bastante positivo" do atual momento.

"Fizemos avaliação das nossas relações de amizade e cooperação neste momento, que são, portanto, extraordinárias, as relações de amizade e cooperação, e também queria aproveitar esta ocasião que perspetivámos o futuro no sentido de continuarmos a estreitar cada vez mais as relações de amizade e cooperação entre Moçambique e Portugal, não só relações políticas, não só relações comerciais, como sabem, Portugal é um dos maiores parceiros de cooperação com Moçambique, mas também as relações económicas, financeiras, por forma a que possamos continuar a crescer juntos", disse.