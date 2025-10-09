PR descarta "aproveitamento" político com antecipação da apresentação

"A apresentação do orçamento, eu acho que teoricamente deveria ser até amanhã [sexta-feira]. E a dúvida é por que é que não foi amanhã e foi hoje. Eu interpreto desta maneira: em termos de compatibilização com o último dia de campanha, provavelmente deve ter-se pensado que ia haver um choque de atualidade, ou um choque mediático, com a atenção ao orçamento e com a atenção à ponta final das várias campanhas no mesmo dia. Deve ter sido isso", declarou.

Falando à chegada a Tallin, onde participa num encontro do Grupo de Arraiolos, Marcelo Rebelo de Sousa reforçou que "o Governo decidiu antecipar um dia" a antecipação do OE2026 provavelmente por "pensar que era ofuscado pela ponta final da campanha" para as eleições autárquicas do último dia, embora reiterando que, na sua opinião, a última quinta-feira antes das eleições é que é "o dia mediaticamente mais forte".

"Aproveitamento não, porque, primeiro, muitas das realidades importantes estão fora do orçamento, e, em segundo lugar, porque já se sabe tudo do orçamento, é um segredo que já não é segredo, já se sabe o fundamental por antecipação", disse.