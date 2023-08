PR diz que "não há notícia de nacionais portugueses" entre vítimas dos incêndios no Havai

"Não há notícia de nacionais portugueses. (...) Nas listas disponíveis aparentemente não há nenhum nome português", afirmou Marcelo Rebelo de Sousa aos jornalistas em Faro, antes do jogo Portugal-Estados Unidos, de preparação para o mundial de râguebi França2023.

O Presidente da República explicou que falou com o secretário de Estado para as Comunidades Portuguesas, Paulo Cafôfo, e que tinha recebido informações do cônsul-geral em São Francisco, Pedro Pinto.

"Nas listas disponíveis aparentemente não há nenhum nome português, mas há a sensação de que nos desaparecidos possam existir alguns descendentes dessas remotas gerações" de portugueses que emigraram para aquele arquipélago, admitiu.

O Ministério dos Negócios Estrangeiros confirmou hoje que há lusodescendentes desaparecidos na sequência dos incêndios florestais no Havai, que provocaram a morte de pelo menos 80 pessoas.

O Governo português garantiu estar a acompanhar a situação através do Consulado-Geral de Portugal em São Francisco, mantendo-se ainda em contacto com os líderes da comunidade portuguesa no Havai.

Os incêndios atingiram a ilha norte-americana de Maui, no arquipélago do Havai, e de acordo com as autoridades locais, cerca de 1.418 pessoas foram levadas para abrigos.