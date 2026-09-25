PR do Iémen pede mobilização geral dos cidadãos para reconquistar o país aos Huthis

"Convoco os filhos e as filhas do nosso grande povo a uma mobilização geral e a uma união nacional", afirmou Rashad al-Alimi num discurso transmitido pela televisão, no qual exortou os iemenitas a "juntarem-se às fileiras" do exército e a contribuírem para a defesa das instituições do Estado, num contexto de escalada do conflito com os Huthis.

O chefe de Estado do governo iemenita reconhecido internacionalmente ofereceu também amnistia para os rebeldes apoiados pelo Irão que abandonem esse movimento xiita e se juntem às fileiras do exército.