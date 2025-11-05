PR e PM cabo-verdianos felicitam Moisés Rodrigues pela vitória nas eleições locais nos EUA

"A diáspora cabo-verdiana tem sido fonte de orgulho e vitórias para toda a nação. Mais um filho das ilhas que se destaca além-mar e nos distingue como povo resiliente e arrojado, sedento de progresso e prosperidade. Juntos, construímos um Cabo Verde ambicioso e vencedor", afirmou o Presidente cabo-verdiano, José Maria Neves, na sua página oficial do Facebook.

O primeiro-ministro de Cabo Verde, Ulisses Correia e Silva também felicitou Moisés Rodrigues, considerando o feito como "exemplo de tenacidade e de consistência política que orgulha a diáspora cabo-verdiana" nos Estados Unidos.

"Desejo os maiores sucessos na governação ao serviço de Brockton", acrescentou.

Também o antigo ministro dos Negócios Estrangeiros de Cabo Verde Jorge Tolentino descreveu a vitória como "uma magnífica conquista e um ganho enorme para os patrícios em Brockton".

"É motivo de orgulho para toda a comunidade cabo-verdiana nos Estados Unidos. A diáspora e a nação acabam de ganhar mais um marco de ouro", afirmou.

Moisés Rodrigues venceu, na terça-feira, as eleições para presidente da Câmara de Brockton e prometeu unir a comunidade numa primeira declaração de vitória.

Um portal local recordou que "Brockton elegeu o seu primeiro presidente da câmara negro na história da cidade, numa eleição histórica".

O adversário Jean Bradley Derenoncourt reconheceu a derrota por 271 votos.

No seu site oficial, Moisés Rodrigues apresenta-se como "líder comunitário, imigrante cabo-verdiano, veterano da Marinha dos EUA" e uma "figura respeitada em Brockton", tendo já exercido funções como presidente interino da câmara e mais de 25 anos de dedicação à cidade.

"Quero agradecer a todos por ajudarem a trazer a sanidade de volta à Câmara Municipal de Brockton", declarou, na noite da vitória.