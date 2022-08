PR elogia "Homem que soube abrir a Rússia ao concerto das Nações"

“O Presidente da República evoca Mikhail Gorbachov, um Homem que soube abrir a Rússia ao concerto das Nações, ao diálogo e ao compromisso, terminando com o isolamento da União Soviética e permitindo a libertação de numerosas nações que a constituíram”, refere uma nota do Presidente da República de Portugal.“Foi também o fim da cortina de ferro e da tensão conflitual que caracterizou toda a guerra fria, desde o final da segunda guerra até à última década do século passado”, refere Marcelo Rebelo de Sousa.