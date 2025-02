PR guineense declara que Rússia é "parceiro fiável" da Guiné-Bissau

"Somos parceiros fiáveis", afirmou Sissoco Embaló a Vladimir Putin, a quem agradeceu o convite para visitar a Rússia e o aumento da quota de formação de militares e estudantes africanos no país.

Putin sublinhou que a Rússia tradicionalmente prepara os militares guineenses nas suas instituições militares e que recentemente aumentou a quota para acolher um maior número de estudantes.

Segundo o chefe do Kremlin, "há um interesse crescente" entre os jovens da Guiné-Bissau em estudar na Rússia.

Atualmente, mais de 300 estudantes guineenses frequentam instituições de ensino superior na Rússia.

Durante o encontro com o líder guineense, que realiza hoje uma visita de Estado à Rússia, Putin desejou-lhe sorte nas próximas eleições presidenciais na Guiné-Bissau, porque as boas relações entre Moscovo e Bissau estão "em grande parte relacionadas" com o seu nome.

Falando sobre os contactos com outros países do continente, Putin sublinhou que, no ano passado, a Rússia aumentou as suas trocas comerciais com África em 10%.

De acordo com o líder russo, existe uma "boa base" para um maior desenvolvimento desta cooperação.

A Rússia começou a reforçar os seus laços com África após o início da guerra na Ucrânia e o confronto com vários países ocidentais, que impuseram sanções económicas contra Moscovo.

Nesta primeira visita de Estado de um Presidente guineense à Rússia, os dois Governos assinaram quatro acordos de cooperação bilateral, segundo disse hoje à Lusa fonte da Presidência em Bissau.

Os quatro acordos, nos setores da cooperação económica, comercial e investimentos, ensino e formação profissional e recursos naturais, foram rubricados na terça-feira, na sede do Governo russo em Moscovo.

Desde que é Presidente da Guiné-Bissau, Sissoco Embaló deslocou-se em várias ocasiões à Rússia a convite de Vladimir Putin, com quem manteve no passado dia 23 de janeiro uma "longa conversa telefónica" sobre a situação geopolítica internacional e relações bilaterais.

O Presidente guineense já tinha estado em Moscovo em maio de 2024 enquanto convidado de Putin às celebrações do Dia da Vitória. Embaló esteve também na capital russa em julho de 2023 na cimeira Rússia-África.

Em outubro de 2022, o chefe de Estado guineense visitou Moscovo e Kiev, na Ucrânia, na qualidade de presidente em exercício da Comunidade Económica de Estados da África Ocidental (CEDEAO), tendo conversado com Putin e Volodymyr Zelensky sobre o fim da guerra que os dois países travam desde fevereiro do mesmo ano.

No passado mês de dezembro, a empresa russa Russal concedeu 70 bolsas de estudo para jovens guineenses para se formarem em Moscovo em diversas áreas ligadas aos Recursos Naturais.

A Russal, que vai explorar a mina de bauxite no leste da Guiné-Bissau, também manifestou interesse em ajudar o país africano a construir uma linha de caminhos-de-ferro e ainda um porto na localidade de Buba, no sul.