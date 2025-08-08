PR guineense declara-se candidato independente às presidenciais de 23 de novembro
O atual Presidente guineense, Umaro Sissoco Embaló, declarou esta sexta-feira que é candidato independente às eleições presidenciais de 23 de novembro, mas disse que está aberto a aceitar apoios de partidos e grupos de cidadãos.
"Hoje declaro a minha candidatura. Repito, declaro a minha candidatura como candidato independente de nenhum partido. Todo o partido que pretender apoiar a minha candidatura pode fazê-lo", afirmou Sissoco Embaló.
O Presidente cessante fez o anúncio na cerimónia de posse ao novo primeiro-ministro guineense, o empresário e político Braima Camará, de 57 anos, que nomeou pela "confiança pessoal" que nele deposita.
Tópicos
África , Guiné , Eleições , Sissoco Embaló