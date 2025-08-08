PR guineense empossa novo primeiro-ministro e manifesta "confiança pessoal"

Em declarações aos jornalistas, Braima Camará, que se expressou em crioulo guineense, afirmou que a sua prioridade será a realização de eleições legislativas e presidenciais em 23 de novembro, "conforme o decreto presidencial" de Sissoco Embaló.

Camará disse que vai também trabalhar para que o ano letivo seja iniciado em outubro e na melhoria de condições no setor da saúde, ultimamente afetado por ondas de greves.