PR guineense exonera ministro das Obras Públicas sem anunciar motivos

A exoneração de Forbs foi anunciada através de um decreto presidencial enviado aos jornalistas.

Um dos vice-presidentes do Movimento para a Alternância Democrática (Madem G-15), Fidelis Forbs esteve hoje manhã ao lado de Umaro Sissoco Embaló numa tertúlia que este organizou para jornalistas.

No encontro, que durou mais de três horas, no palácio da Presidência guineense, Forbs até usou da palavra, quando Umaro Sissoco Embaló respondia aos jornalistas sobre uma obra pública realizada em Bissau.

"Deixem que o ministro das Obras Públicas vos esclareça sobre esse assunto", disse Embaló, dirigindo-se a Fidelis Forbs quando questionado sobre de quem era a iniciativa de realizar obras de requalificação das vias urbanas de Bissau.

De acordo com Forbs, aquelas obras, cuja autoria é reivindicada pelo ex-primeiro-ministro, Nuno Nabiam, foram idealizadas pelo Ministério das Obras Públicas "com a bênção do Presidente da República".

Passadas cerca de duas horas, após o encontro de Umaro Sissoco Embaló com os jornalistas, presenciado por vários membros do Governo, Fidelis Forbs foi exonerado de funções.

"É o senhor Fidelis Forbs exonerado do cargo de Ministro das Obras Públicas, Habitação e Urbanismo para o qual havia sido nomeado pelo decreto presidencial nº 77/2023 de 20 de dezembro", lê-se no documento assinado por Sissoco Embaló.