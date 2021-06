PR moçambicano e líder da Renamo reiteram empenho na paz

"As partes continuam firmemente empenhadas na construção da paz em Moçambique, pois será pela paz que o nosso país prosperará", lê-se num comunicado da Presidência da República hoje divulgado sobre o encontro realizado na terça-feira.

Os dois dirigentes passaram em revista "os progressos na implementação do Acordo de Maputo para a Paz e Reconciliação Nacional", assinado em agosto de 2019, e "discutiram vários pontos importantes que irão consolidar ainda mais o espírito do Acordo" no futuro do país.

O Desarmamento, Desmobilização e Reintegração (DDR) já abrangeu 2.307 ex-combatentes da Renamo, "começando agora a sua reintegração na sociedade".

O processo segue uma rota de "progresso continuado", apesar dos desafios "impostos pela pandemia da covid-19", que é "testemunho do desejo coletivo das partes de alcançar a paz".

Nyusi e Momade dizem-se empenhados em "assegurar que os restantes combatentes sejam totalmente desarmados e desmobilizados", voltando a lançar o convite ao grupo dissidente de Mariano Nhongo - a autoproclamada Junta Militar da Renamo - para se juntar ao DDR.

O Presidente moçambicano e o líder da oposição reconhecem a necessidade de "assegurar que os esforços realizados até à data sejam sustentáveis, o que exigirá um compromisso renovado para apoiar a reintegração dos já desmobilizados".

O comunicado promete trabalho conjunto para "assegurar que eles [ex-combatentes] possam realizar o seu potencial".

"As partes acordaram iniciar o processo de integração dos ex-combatentes da Renamo na Polícia da República de Moçambique, conforme acordado no Memorando de Entendimento e como elemento de consolidação da reconciliação nacional", conclui o comunicado.