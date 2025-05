PR moçambicano e Venâncio Mondlane voltam a reunir com pacificação do país na agenda

"Pacificar o país, a paz, a reconciliação, o perdão, a harmonia e a irmandade entre os moçambicano é muito importante, por isso é nosso objetivo dialogar com o objetivo de alcançar a paz e consolidar a paz e reconciliação, porque só há desenvolvimento quando alcançamos a paz e segurança e nós só podemos alcançar a paz dialogando com todos os extratos sociais", declarou Daniel Chapo, ao fim do segundo encontro com Venâncio Mondlane, numa mensagem divulgada esta madrugada.

Para o Presidente de Moçambique, o encontro com Venâncio Mondlane enquadra-se no âmbito do diálogo político visando as reformas estatais, assinado entre o Chefe do Estado e as formações políticas com assento parlamentar e representações nas assembleias municipais e provinciais e já transformado em lei pelo parlamento, tendo Chapo assegurado que as conversações pela paz são com todos os "extratos sociais".

"O diálogo inclui todos os moçambicanos e sendo um moçambicano achamos que era importante ter encontro, dialogar e, em função disso, continuar a trabalhar para pacificar o país. Moçambique merece a consolidação da paz, reconciliação e criar uma harmonia, uma cultura no seio do povo de amor ao próximo", declarou Daniel Chapo.

Este é o segundo encontro entre Mondlane e Daniel Chapo, após uma reunião em 23 de março, em que foi assumido o compromisso de cessar a violência no país.

Venâncio Mondlane classificou o novo encontro com Daniel Chapo como sendo "positivo", referindo que foram discutidos seis pontos de agenda com entendimento entre as partes, incluindo datas, prazos e pontos focais de como operacionalizá-los para "o benefício da população".

"Em resumo, posso dizer que foi um encontro positivo e as duas grandes preocupações que nós tínhamos acreditamos que daqui para frente vão ser monitoradas em benefício da nossa população", declarou Mondlane, no fim do encontro, também esta madrugada.

Na rede social Facebook, Mondlane avançou que o encontro visava também aferir o nível de avanços após o acordado em 23 de março.

Entre os pontos revistos, Mondlane destacou a eliminação de todos os focos de violência entre as partes, viabilização da lei de Amnistia para todos os que se encontram detidos no âmbito das manifestações, incluindo garantias de assistência médica aos feridos durante os protestos e implementar programas de assistência a iniciativas juvenis.

O ex-candidato presidencial, que não reconhece os resultados das eleições gerais de 09 de outubro, que deram a vitória a Daniel Chapo, empossado em janeiro como quinto Presidente de Moçambique, convocou desde 21 de outubro protestos que, em cinco meses, provocaram quase 400 mortos em confrontos com a polícia, segundo dados de organizações da sociedade civil.

O Governo moçambicano confirmou anteriormente, pelo menos, 80 óbitos, além da destruição de 1.677 estabelecimentos comerciais, 177 escolas e 23 unidades sanitárias durante as manifestações.