PR moçambicano nomeia Mateus Magala para ministro dos Transportes e Comunicações

Mateus Magala vai substituir Janfar Abdulai, que ocupava o cargo desde janeiro de 2020 e foi afastado em despacho presidencial, segundo um outro comunicado divulgado hoje pela Presidência da República.

Até à data da sua nomeação, Mateus Magala, 45 anos, era vice-presidente dos Serviços Institucionais e Recursos Humanos do Banco Africano de Desenvolvimento (BAD), tendo sido o primeiro nacional de um país africano de língua portuguesa a chegar a este cargo.

De 2008 a 2015, Mateus Magala exerceu diversas funções no BAD, incluindo os cargos de economista e estratega-chefe em matéria de planeamento.

Posteriormente, o moçambicano exerceu as funções de presidente da empresa pública Eletricidade de Moçambique (EDM), tendo iniciado reformas com vista à implementação de sistemas baseados no desempenho e redução de burocracia.

O setor de transportes em Moçambique constitui um dos mais deficitários ao nível dos serviços públicos no país, principalmente o transporte rodoviário, onde a crise de meios desencadeou o recurso a veículos de caixa aberta, jocosamente conhecidos por "my love", dada a proximidade física com que os passageiros viajam na caixa de carga de mercadorias e a necessidade de por vezes se abraçarem para não caírem à estrada.

A situação tende a agravar-se devido à escalada dos preços dos combustíveis, com paralisações constantes do transporte de passageiros em várias cidades moçambicanas, em sinal de protesto pela falta de aumento das tarifas de viagem, que são reguladas, devido ao silêncio das autoridades em relação à exigência dos operadores para o aumento do preço.