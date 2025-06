PR moçambicano pede ação imediata para travar seca e desertificação em África

"Em toda a África, a crescente ameaça da seca e o avanço implacável da desertificação estão a colocar milhões de pessoas em risco", alertou o chefe de Estado moçambicano, defendendo que é preciso "agir agora".

Falando durante uma conferência em formato virtual alusiva ao dia do combate à desertificação em África, Chapo salientou que "as soluções estão ao (...) alcance" do continente e reconheceu que a desertificação e a seca são desafios globais que afetam milhões de pessoas, sobretudo em África, "comprometendo a segurança alimentar, a disponibilidade de recursos hídricos e a sobrevivência da biodiversidade local".

"Países da África austral, como o Zimbabué, a Zâmbia, Malaui, Moçambique e África do Sul enfrentam frequentemente secas severas induzidas pelo fenómeno `El Niño`. Paradoxalmente, países do Corno de África --- como a Etiópia, a Somália e o Quénia --- enfrentam secas severas há anos, onde se observa a ocorrência do fenómeno `La Niña`", explicou.

Segundo Chapo, o `El Niño`, que atingiu o continente entre 2023 e 2024, provocou uma das secas "mais severas" das últimas décadas na África Austral: "Mais de 30 milhões de pessoas, em toda a região, foram afetadas, enfrentando fome aguda, desnutrição e necessidades humanitárias crescentes".

"Na região do Grande Corno de África, registaram-se as piores secas das últimas décadas, levando milhões de pessoas a enfrentar insegurança alimentar aguda, taxas elevadas de desnutrição --- especialmente entre as crianças --- e um aumento do risco de surtos de doenças como a cólera e o sarampo, devido ao acesso limitado à água potável", disse.

Chapo acrescentou que mais de 45% do território africano está afetado pela desertificação e mais de 65% das terras aráveis correm o risco de se tornarem desertos, o que pode levar a "consequências graves" como a insegurança alimentar, conflitos pelos recursos e deslocações massivas causadas pela fome e pela pobreza.

"Mas este não tem de ser o destino de África, ainda há esperança e um caminho a seguir (...), trabalhemos em conjunto. Unamo-nos para restaurar as terras de África e, com elas, abrir caminho para um futuro de dignidade, estabilidade e oportunidades para todos", frisou.

Para Daniel Chapo, entre as soluções para estas crises climáticas estão a agricultura climaticamente inteligente, os mecanismos inovadores de financiamento do risco de desastres, como os seguros soberanos e as ações antecipatórias à seca, além dos esforços de reflorestamento liderados pelas comunidades e as iniciativas em grande escala como "A Grande Muralha Verde", iniciativa que visa restaurar as paisagens no Sahel, região ao sul do deserto do Saara, e combater a desertificação e as mudanças climáticas.

"Cuidar do nosso continente e da sua biodiversidade pode contribuir significativamente para enfrentar a crise climática e impulsionar a concretização dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (...). Ao restaurarmos paisagens degradadas, podemos criar novos meios de subsistência para as comunidades rurais, reduzir o risco de migração forçada, revitalizar os ecossistemas e garantir a segurança alimentar a longo prazo", acrescentou.

Moçambique é considerado um dos países mais severamente afetados pelas alterações climáticas globais, enfrentando ciclicamente cheias e ciclones tropicais durante a época chuvosa, mas também períodos prolongados de seca severa.

Só entre dezembro e março, o país já foi atingido por três ciclones, que, além da destruição de milhares de casas e infraestruturas, provocaram cerca de 175 mortos, no norte e centro do país.

Os eventos extremos provocaram pelo menos 1.016 mortos em Moçambique entre 2019 e 2023, afetando cerca de 4,9 milhões de pessoas, segundo dados do Instituto Nacional de Estatística.