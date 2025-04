PR moçambicano recebe garantias de apoio da igreja católica em projetos de desenvolvimento

A garantia foi dada pelo cardeal Matteo Zuppi, arcebispo de Bolonha e presidente da Conferência Episcopal Italiana, após um encontro com o Presidente de Moçambique, Daniel Chapo, à margem das cerimónias fúnebres do Papa Francisco, que morreu na segunda-feira, aos 88 anos.

O Presidente de Moçambique está desde sábado no Vaticano, onde participou nas cerimónias fúnebres do Papa Francisco.

Em comunicado, a Presidência da República refere que Matteo Zuppi assegurou a Daniel Chapo a continuidade de apoios a Moçambique nos domínios de educação, saúde, combate à pobreza e na consolidação de uma cultura de paz no país.

"Ambos renovaram o desejo de fortalecer os laços de amizade histórica entre Moçambique e a Santa Sé, sublinhando a importância do diálogo permanente como instrumento para enfrentar os desafios contemporâneos e promover sociedades mais justas e solidárias", lê-se no comunicado.

O cardeal Matteo Zuppi foi um dos padres destacados pela Comunidade de Sant`Egídio para mediar o fim da guerra dos 16 anos, opondo o exército governamental e a guerrilha da Resistência Nacional Moçambicana (Renamo) e as forças governamentais, culminando com a assinatura do Acordo Geral de Paz em Roma, em 1992, entre o então Presidente Joaquim Chissano e Afonso Dhlakama, líder histórico da Renamo, que morreu em maio de 2018.